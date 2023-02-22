Числавский Савелий Емельянович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Числавский Савелий Емельянович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1809

Дата смерти

1871

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1841

Сын: Числавский Андрей Савельевич

Мать ребёнка: Числавская Александра Дорофеевна

Рождение ребёнка
1848

Сын: Числавский Ефим Савельевич

Мать ребёнка: Числавская Александра Дорофеевна

Смерть
1871
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