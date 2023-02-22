Числавский Савелий Емельянович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1809
Дата смерти1871
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1841
Сын: Числавский Андрей Савельевич
Мать ребёнка: Числавская Александра Дорофеевна
Рождение ребёнка
1848
Сын: Числавский Ефим Савельевич
Мать ребёнка: Числавская Александра Дорофеевна
Смерть
1871