Авруцкий Владимир Иосифович
Место рождения
Дата рождения24.04.1940
Дата смерти20.12.2014
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.04.1940
Отец: Авруцкий Иосиф Андреевич
Мать: Авруцкая Анна Фёдоровна
Рождение ребёнка
09.12.1965
Сын: Авруцкий Андрей Владимирович
Мать ребёнка: Авруцкая Нелли Ивановна
Рождение ребёнка
09.07.1969
Дочь: Ткачёва Наталья Владимировна
Мать ребёнка: Авруцкая Нелли Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Авруцкая Нелли Ивановна
Смерть
20.12.2014
Таганрог, город Таганрог, Ростовская область