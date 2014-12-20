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Авруцкий Владимир Иосифович

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Место рождения

Седых, Неклиновский муниципальный район, Ростовская область

Дата рождения

24.04.1940

Дата смерти

20.12.2014

Пол

Мужской

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.04.1940

Отец: Авруцкий Иосиф Андреевич

Мать: Авруцкая Анна Фёдоровна

Седых, Неклиновский муниципальный район, Ростовская область
Рождение ребёнка
09.12.1965

Сын: Авруцкий Андрей Владимирович

Мать ребёнка: Авруцкая Нелли Ивановна

Рождение ребёнка
09.07.1969

Дочь: Ткачёва Наталья Владимировна

Мать ребёнка: Авруцкая Нелли Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Авруцкая Нелли Ивановна

Смерть
20.12.2014
Таганрог, город Таганрог, Ростовская область
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