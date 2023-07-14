Неизвестно Анастасия неизвестно
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лембиков Дмитрий Фелерович
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лембиков Григорий федорович
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лембиков Алексей Федорович
Отец ребёнка: не указан
Смерть
Неизвестно