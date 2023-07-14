Неизвестно Анастасия неизвестно — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Неизвестно Анастасия неизвестно

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: Неизвестно неизвестно неизвестно

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Неизвестно федор Пропавший без вести на великой отечественной войне

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лембиков Дмитрий Фелерович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лембиков Иван Федорович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лембиков Григорий федорович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лембиков Алексей Федорович

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно