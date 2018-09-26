Клементьева Эльвира Константиновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.05.1936
Дата смерти26.09.2018
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.05.1936
Бракосочетание
1961
Муж: Махов Юрий Яковлевич
Рождение ребёнка
24.01.1962
Дочь: Комстач Ирина Юрьевна
Отец ребёнка: Махов Юрий Яковлевич
Рождение ребёнка
29.07.1963
Дочь: Махова Мария Юрьевна
Отец ребёнка: Махов Юрий Яковлевич
Развод
Около 1968
Муж: Махов Юрий Яковлевич
Смерть
26.09.2018