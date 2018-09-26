Клементьева Эльвира Константиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Клементьева Эльвира Константиновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.05.1936

Дата смерти

26.09.2018

Пол

Женский

Добавил:

ЭК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.05.1936

Отец: Кремер Константин Иванович

Мать: Клементьева Зоя Георгиевна

Бракосочетание
1961

Муж: Махов Юрий Яковлевич

Иваново, Иваново, Ивановская область
Рождение ребёнка
24.01.1962

Дочь: Комстач Ирина Юрьевна

Отец ребёнка: Махов Юрий Яковлевич

Рождение ребёнка
29.07.1963

Дочь: Махова Мария Юрьевна

Отец ребёнка: Махов Юрий Яковлевич

Развод
Около 1968

Муж: Махов Юрий Яковлевич

Иваново, Иваново, Ивановская область
Смерть
26.09.2018