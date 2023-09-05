Симонова (Чернятина) Татьяна Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.11.1959
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.11.1959
Рождение ребёнка
20.03.1979
Сын: Симонов Роман Александрович
Отец ребёнка: Симонов Александр Викторович
Рождение ребёнка
05.04.1989
Сын: Симонов Александр Александиович
Отец ребёнка: Симонов Александр Викторович
Старый Оскол, Старооскольский, Белгородская область