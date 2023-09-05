Симонова (Чернятина) Татьяна Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Симонова (Чернятина) Татьяна Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.11.1959

Пол

Женский

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.11.1959

Отец: Чернятин Дмитрий Григорьевич

Мать: Чернятина Ольга Васильевна

Рождение ребёнка
20.03.1979

Сын: Симонов Роман Александрович

Отец ребёнка: Симонов Александр Викторович

Рождение ребёнка
05.04.1989

Сын: Симонов Александр Александиович

Отец ребёнка: Симонов Александр Викторович

Старый Оскол, Старооскольский, Белгородская область
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