Рыдзелева (Кибирева) Евдокия Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рыдзелева (Кибирева) Евдокия Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.03.1903

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1902 г.р.

Дети

Добавил:

ЕЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.03.1903

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
25.02.1921

Муж: Рыдзелев Дионисий Федорович

Усть-Лабинск, Усть-Лабинский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
19.01.1922

Дочь: Рыдзелева Антонина Денисовна

Отец ребёнка: Рыдзелев Дионисий Федорович

Усть-Лабинск, Усть-Лабинский муниципальный район, Краснодарский край
отец Рыдзелев Деонисий Федорович хлебороб 19лет, мать Евдокия Федоровна домохозяйка 18лет. Первый ребенок в семье
Смерть
Неизвестно
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