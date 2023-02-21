Рыдзелева (Кибирева) Евдокия Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.03.1903
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.03.1903
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
25.02.1921
Рождение ребёнка
19.01.1922
Дочь: Рыдзелева Антонина Денисовна
Отец ребёнка: Рыдзелев Дионисий Федорович
отец Рыдзелев Деонисий Федорович хлебороб 19лет, мать Евдокия Федоровна домохозяйка 18лет. Первый ребенок в семье
Смерть
Неизвестно