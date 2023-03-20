Романов Николай Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1908
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908
Отец: Романов Иван Игнатьевич
Рождение ребёнка
1929
Дочь: Нина Николаевна
Мать ребёнка: Романова Александра Николаевна
Рождение ребёнка
1931
Дочь: Анастасия Николаевна
Мать ребёнка: Романова Александра Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно