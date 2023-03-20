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Романов Николай Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1908

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908

Отец: Романов Иван Игнатьевич

Мать: Романова Евдокия Ефимовна

Рождение ребёнка
1929

Дочь: Нина Николаевна

Мать ребёнка: Романова Александра Николаевна

Рождение ребёнка
1931

Дочь: Анастасия Николаевна

Мать ребёнка: Романова Александра Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Романова Александра Николаевна

Смерть
Неизвестно
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