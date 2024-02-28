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Белов Иван Семёнович

Место рождения

Воинка, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

Около 1876 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1879 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1876 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Воинка, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Бракосочетание
1896 ст.

Жена: Белова Анисья Гавриловна

ГАКО 33-4-357 Жених: Воинка - Семёна Григорьева Белова сын Иван Семёнов (20 лет, первый брак) Невеста: той же деревни - крестьянина Гавриила Яковлева Панина дочь девица Анисья Гаврилова (17 лет) Пор... Показать все
Смерть
Неизвестно
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