Белов Иван Семёнович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1876 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Рождение
Около 1876 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1896 ст.
Жена: Белова Анисья Гавриловна
ГАКО 33-4-357 Жених: Воинка - Семёна Григорьева Белова сын Иван Семёнов (20 лет, первый брак) Невеста: той же деревни - крестьянина Гавриила Яковлева Панина дочь девица Анисья Гаврилова (17 лет) Пор... Показать все
Смерть
Неизвестно