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Суднев Тимофей Калинин

Место рождения

Сарапулы, Богородский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

Около 1749

Дата смерти

1789

Пол

Мужской

Отец

Около 1730 г.р.

Мать

Около 1727 г.р.

Жена

Около 1745 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1749

Отец: Суднев Калина Ерофеев

Мать: Суднева Марья Михайлова

Сарапулы, Богородский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1770

Сын: Суднев Ерофей Тимофеев

Мать ребёнка: Суднева Дарья Фомина

Сарапулы, Богородский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1777

Сын: Суднев Кирилл Тимофеев

Мать ребёнка: Суднева Дарья Фомина

Сарапулы, Богородский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Суднева Дарья Фомина

Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Сарапулы, Богородский муниципальный район, Кировская область
Смерть
1789
Сарапулы, Богородский муниципальный район, Кировская область
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