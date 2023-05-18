Суднев Тимофей Калинин
Место рождения
Дата рожденияОколо 1749
Дата смерти1789
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1749
Отец: Суднев Калина Ерофеев
Мать: Суднева Марья Михайлова
Рождение ребёнка
Около 1770
Мать ребёнка: Суднева Дарья Фомина
Рождение ребёнка
Около 1777
Мать ребёнка: Суднева Дарья Фомина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Суднева Дарья Фомина
Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1789