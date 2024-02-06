Мухан
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.10.1927
Дочь: Бабаян Варя Михайловна (Мухановна)
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Аня Михайловна (Мухановна)
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Асриян Исраил Михайлович (Муханович)
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гурген Михайлович (Муханович)
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Зарвард
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Герасим
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сурен Михайлович (Муханович)
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Михаил Михайлович (Муханович)
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно