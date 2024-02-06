Мухан — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мухан

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.10.1927

Дочь: Бабаян Варя Михайловна (Мухановна)

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Аня Михайловна (Мухановна)

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Асриян Исраил Михайлович (Муханович)

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гурген Михайлович (Муханович)

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зарвард

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Герасим

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сурен Михайлович (Муханович)

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Михаил Михайлович (Муханович)

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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