Латыпов Амирьян Ахметзянович
мужской, родился 1895, Илишево, Илишевский муниципальный район, Республика Башкортостан
умер Неизвестно
Супруги
Шарафутдинова Бибинагар Сарваровна1896 г.р.
Дети
Латыпова Зульфа Амирьяновна06.06.1937 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895
Отец: не указан
Мать: не указана
Илишево, Илишевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
06.06.1937
Дочь: Латыпова Зульфа Амирьяновна
Мать ребёнка: Шарафутдинова Бибинагар Сарваровна
Илишево, Илишевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
Неизвестно