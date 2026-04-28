Латыпов Амирьян Ахметзянович 1895 — найти родственников по фамилии на Familio

Латыпов Амирьян Ахметзянович

Автор
АС
Семенова А.

мужской, родился 1895, Илишево, Илишевский муниципальный район, Республика Башкортостан

умер Неизвестно

Супруги
Шарафутдинова Бибинагар Сарваровна1896 г.р.
Дети
Латыпова Зульфа Амирьяновна06.06.1937 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895

Отец: не указан

Мать: не указана

Илишево, Илишевский муниципальный район, Республика Башкортостан

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шарафутдинова Бибинагар Сарваровна

Рождение ребёнка
06.06.1937

Дочь: Латыпова Зульфа Амирьяновна

Мать ребёнка: Шарафутдинова Бибинагар Сарваровна

Илишево, Илишевский муниципальный район, Республика Башкортостан

Смерть
Неизвестно

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