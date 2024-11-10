Плюснин Николай Владимирович 18.08.1980 — найти родственников по фамилии на Familio
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Плюснин Николай Владимирович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.08.1980

Дата смерти

10.11.2024

Пол

Мужской

Отец

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Мать

1957 г.р.

Жена

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Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АУ
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Место
Комментарий
Рождение
18.08.1980

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Плюснина (Богданова) Людмила Юрьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
10.11.2024
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область

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