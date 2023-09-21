Рочева Нина Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рочева Нина Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.10.1944

Пол

Женский

Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1944

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1967

Дочь: Елизарова Лариса Михайловна

Отец ребёнка: Рочев Михаил Григорьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кашенцева Надежда Михайловна

Отец ребёнка: Рочев Михаил Григорьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рочев Михаил Григорьевич

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