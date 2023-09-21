Рочева Нина Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.10.1944
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1944
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1967
Дочь: Елизарова Лариса Михайловна
Отец ребёнка: Рочев Михаил Григорьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кашенцева Надежда Михайловна
Отец ребёнка: Рочев Михаил Григорьевич
Бракосочетание
Неизвестно