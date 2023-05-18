Флитман Леонид Моисеевич
Место рождения
Дата рождения04.07.1932
Дата смерти09.11.1988
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.07.1932
Отец: не указан
Мать: Флитман Эсфирь Яковлевна
Рождение ребёнка
1954
Мать ребёнка: Панова Лидия Дмитриевна
Рождение ребёнка
22.08.1956
Дочь: Флитман Ася Леонидовна
Мать ребёнка: Панова Лидия Дмитриевна
Рождение ребёнка
14.08.1972
Сын: Флитман Дмитрий Леонидович
Мать ребёнка: Панова Лидия Дмитриевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Панова Лидия Дмитриевна
Смерть
09.11.1988