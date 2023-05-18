Флитман Леонид Моисеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Флитман Леонид Моисеевич

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Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

04.07.1932

Дата смерти

09.11.1988

Пол

Мужской

Добавил:

ДФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.07.1932

Отец: не указан

Мать: Флитман Эсфирь Яковлевна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1954

Сын: Флитман Олег Леонидович

Мать ребёнка: Панова Лидия Дмитриевна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
22.08.1956

Дочь: Флитман Ася Леонидовна

Мать ребёнка: Панова Лидия Дмитриевна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
14.08.1972

Сын: Флитман Дмитрий Леонидович

Мать ребёнка: Панова Лидия Дмитриевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Панова Лидия Дмитриевна

Смерть
09.11.1988
Москва, город федерального значения Москва
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