Андреев Роман Александрович
Место рождения
Дата рождения29.05.1982
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.05.1982
Рождение ребёнка
28.02.2009
Дочь: Андреева Анастасия Романовна
Мать ребёнка: Андреева Юлия Александровна
Рождение ребёнка
28.02.2009
Дочь: Андреева Софья Романовна
Мать ребёнка: Андреева Юлия Александровна
Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно