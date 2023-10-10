Андреев Роман Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Андреев Роман Александрович

Место рождения

Нахабино, Красногорск, Московская область

Дата рождения

29.05.1982

Пол

Мужской

Добавил:

ЮА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.05.1982

Отец: Андреев Александр Михайлович

Мать: Киселева Зинаида Николаевна

Нахабино, Красногорск, Московская область
Рождение ребёнка
28.02.2009

Дочь: Андреева Анастасия Романовна

Мать ребёнка: Андреева Юлия Александровна

Рождение ребёнка
28.02.2009

Дочь: Андреева Софья Романовна

Мать ребёнка: Андреева Юлия Александровна

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Андреева Юлия Александровна

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