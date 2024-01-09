Смирнов Юрий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Смирнов Юрий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Галина Юрьевна

Мать ребёнка: Смирнова Валентина Михайловна

Череповец, город Череповец, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Смирнов Владимир Юрьевич

Мать ребёнка: Смирнова Валентина Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Смирнова Валентина Михайловна

Смерть
Неизвестно
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