Трипольский Владимир
Место рождения
Дата рождения23.07.1968
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.07.1968
Образование
С 01.01.1977 по 31.05.1980
Школа-интернат МИД СССР
начальное | учеба со 2 по 5 классы
Образование
С 01.09.1980 по 30.06.1983
Школа-интернат № 38
Среднее неполное | неполное среднее (8 классов)
Образование
С 01.08.1983 по 01.07.1985
Тверское (Калиниское) суворовское военное училище
Среднее
Образование
С 01.08.1985 по 22.07.1989
Мос.ВОКУ им. ВС РСФСР
Высшее | Current education:1
Бракосочетание
Неизвестно
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Работа или профессия
Неизвестно
Самозанятый | Current occupation:1
Место жительства
Неизвестно
Свиблово
Current address:1
Место жительства
Неизвестно