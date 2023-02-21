Графова-Адриянычева Клавдия Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Графова-Адриянычева Клавдия Степановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.05.1907 ст.

Дочь: Елена Федоровна

Отец ребёнка: Графов-Адриянычев Федор Петрович

203-780-3536 14об-15
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Графов-Адриянычев Иван Федорович

Отец ребёнка: Графов-Адриянычев Федор Петрович

Строгино, Всехсвятская волость, Московский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Графов-Адриянычев Федор Петрович

Смерть
Неизвестно
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