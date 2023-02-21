Графова-Адриянычева Клавдия Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.05.1907 ст.
Дочь: Елена Федоровна
Отец ребёнка: Графов-Адриянычев Федор Петрович
203-780-3536 14об-15
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Графов-Адриянычев Иван Федорович
Отец ребёнка: Графов-Адриянычев Федор Петрович
Строгино, Всехсвятская волость, Московский уезд
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно