Павлов Василий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Павлов Василий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Трофимов Павел

Мать: Павлова Александра

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Павлов Виктор

Мать ребёнка: Павлова Клавдия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Павлов Валентин

Мать ребёнка: Павлова Клавдия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Павлова Клавдия

Смерть
Неизвестно
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