Павлов Василий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Трофимов Павел
Мать: Павлова Александра
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Павлов Виктор
Мать ребёнка: Павлова Клавдия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Павлов Валентин
Мать ребёнка: Павлова Клавдия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Павлова Клавдия
Смерть
Неизвестно