Виноградов Анатолий Захарович
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.09.1947
Дата смерти01.07.2008
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.09.1947
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
30.10.1978
Дочь: Виноградова Елена Анатольевна
Мать ребёнка: Виноградова Наталья Шарифовна
Рождение ребёнка
22.02.1990
Сын: Виноградов Сергей Анатольевич
Мать ребёнка: Виноградова Наталья Шарифовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
01.07.2008