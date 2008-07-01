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Виноградов Анатолий Захарович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.09.1947

Дата смерти

01.07.2008

Пол

Мужской

Добавил:

НВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.09.1947

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.10.1978

Дочь: Виноградова Елена Анатольевна

Мать ребёнка: Виноградова Наталья Шарифовна

Рождение ребёнка
22.02.1990

Сын: Виноградов Сергей Анатольевич

Мать ребёнка: Виноградова Наталья Шарифовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Виноградова Наталья Шарифовна

Смерть
01.07.2008