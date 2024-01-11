Саляхиев Камил
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Саляхиев Гарафетдин
Мать: Саляхиев Нафига
Рождение ребёнка
25.12.1965
Арск
Рождение ребёнка
20.01.1970
пгт.Арск
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Салахиева Халимя
Смерть
Неизвестно