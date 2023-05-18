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Дугин Козма Степанов

Место рождения

Ермаково, Любимский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

1772

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1772

Отец: Дугин Степан

Мать: Дугина Пелагея Никитина

Ермаково, Любимский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1807

Дочь: Маремьяна Козьмина

Мать ребёнка: Дугина Аграфена Андреева

Ермаково, Любимский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1809

Дочь: Ульяна Козьмина

Мать ребёнка: Дугина Аграфена Андреева

Ермаково, Любимский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1815

Сын: Дугин Павел Козьмин

Мать ребёнка: Дугина Аграфена Андреева

Ермаково, Любимский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно
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