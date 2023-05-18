Дугин Козма Степанов
Место рождения
Дата рождения1772
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1772
Отец: Дугин Степан
Мать: Дугина Пелагея Никитина
Рождение ребёнка
1807
Дочь: Маремьяна Козьмина
Мать ребёнка: Дугина Аграфена Андреева
Рождение ребёнка
1809
Дочь: Ульяна Козьмина
Мать ребёнка: Дугина Аграфена Андреева
Рождение ребёнка
1815
Сын: Дугин Павел Козьмин
Мать ребёнка: Дугина Аграфена Андреева
Смерть
Неизвестно