Слабжина Евдокия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Слабжина Евдокия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.02.1916

Дочь: Сватеева Мария Афанасьевна

Отец ребёнка: Слабжин Афанасий Харитонович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Скакалина Катерина Афанастевна

Отец ребёнка: Слабжин Афанасий Харитонович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ягодина Вера Афанасьевна

Отец ребёнка: Слабжин Афанасий Харитонович

Смерть
Неизвестно