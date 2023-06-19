Слабжина Евдокия
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.02.1916
Дочь: Сватеева Мария Афанасьевна
Отец ребёнка: Слабжин Афанасий Харитонович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Скакалина Катерина Афанастевна
Отец ребёнка: Слабжин Афанасий Харитонович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ягодина Вера Афанасьевна
Отец ребёнка: Слабжин Афанасий Харитонович
Смерть
Неизвестно