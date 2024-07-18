Тюшова (Стрекалова) Валентина Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тюшова (Стрекалова) Валентина Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1922

Дата смерти

1998

Пол

Женский

Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1922

Отец: Стрекалов Александр

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.09.1951

Дочь: Теребихина (Тюшова) Тамара Дмитриевна

Отец ребёнка: Тюшов Дмитрий Васильевич

Рождение ребёнка
07.05.1953

Сын: Тюшов Александр Дмитриевич

Отец ребёнка: Тюшов Дмитрий Васильевич

Котлас, Котлас, Архангельская область
Смерть
1998

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