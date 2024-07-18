Тюшова (Стрекалова) Валентина Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1922
Дата смерти1998
ПолЖенский
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1922
Отец: Стрекалов Александр
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.09.1951
Дочь: Теребихина (Тюшова) Тамара Дмитриевна
Отец ребёнка: Тюшов Дмитрий Васильевич
Рождение ребёнка
07.05.1953
Сын: Тюшов Александр Дмитриевич
Отец ребёнка: Тюшов Дмитрий Васильевич
Котлас, Котлас, Архангельская область
Смерть
1998