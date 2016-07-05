Мелешков филипп петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.11.1930
Дата смерти05.07.2016
ПолМужской
Отец
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МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.11.1930
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Мелешкова валентина петровна
Смерть
05.07.2016