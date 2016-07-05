Мелешков филипп петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мелешков филипп петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.11.1930

Дата смерти

05.07.2016

Пол

Мужской

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ам
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.11.1930

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мелешкова валентина петровна

Смерть
05.07.2016
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