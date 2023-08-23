Юрков Максим — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Юрков Максим

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1692

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1666 г.р.

Мать

1663 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ИЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1692

Отец: Юрков Михаил

Мать: Юркова Авдотья

Смерть
Неизвестно
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