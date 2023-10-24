Осипова (Фёдорова) Анастасия Дмитриевна
Место рожденияРоссия, Архангельская область, Няндомский район, д.Бурачиха
Дата рождения07.12.1911
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.12.1911
Россия, Архангельская область, Няндомский район, д.Бурачиха
Рождение ребёнка
01.04.1932
СССР, Респ. Коми, Сосногорский район, г. Сосногорск
Рождение ребёнка
28.11.1936
СССР, Респ. Коми, Сосногорский район, г. Сосногорск
Рождение ребёнка
01.04.1939
СССР, Респ. Коми, Сосногорский район, г. Сосногорск
Рождение ребёнка
06.03.1950
СССР, Респ. Коми, Сосногорский район, г. Сосногорск
Рождение ребёнка
18.02.1953
СССР, Респ. Коми, Сосногорский район, г. Сосногорск