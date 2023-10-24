Осипова (Фёдорова) Анастасия Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Осипова (Фёдорова) Анастасия Дмитриевна

Место рождения

Россия, Архангельская область, Няндомский район, д.Бурачиха

Дата рождения

07.12.1911

Пол

Женский

Отец

1876 г.р.

Мать

1882 г.р.

Дети

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Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.12.1911

Отец: Осипов Дмитрий Афанасьевич

Мать: Бобылева Агрипина Ивановна

Россия, Архангельская область, Няндомский район, д.Бурачиха
Рождение ребёнка
01.04.1932

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Федоров Николай Дмитриевич

СССР, Респ. Коми, Сосногорский район, г. Сосногорск
Рождение ребёнка
28.11.1936

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Федоров Николай Дмитриевич

СССР, Респ. Коми, Сосногорский район, г. Сосногорск
Рождение ребёнка
01.04.1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Федоров Николай Дмитриевич

СССР, Респ. Коми, Сосногорский район, г. Сосногорск
Рождение ребёнка
06.03.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Федоров Николай Дмитриевич

СССР, Респ. Коми, Сосногорский район, г. Сосногорск
Рождение ребёнка
18.02.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Федоров Николай Дмитриевич

СССР, Респ. Коми, Сосногорский район, г. Сосногорск
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