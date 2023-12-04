Белкина Матрона
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.09.1937
Дочь: Пищугина Зинаида Максимовна
Отец ребёнка: Белкин Максим
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария Максимовна
Отец ребёнка: Белкин Максим
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Белкин Максим
Смерть
Неизвестно