Белкина Матрона — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Белкина Матрона

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.09.1937

Дочь: Пищугина Зинаида Максимовна

Отец ребёнка: Белкин Максим

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария Максимовна

Отец ребёнка: Белкин Максим

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Белкин Максим

Смерть
Неизвестно
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