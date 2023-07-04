Куцуридис Виталий Саввич
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.03.1977
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.03.1977
Рождение ребёнка
08.06.2006
Дочь: Куцуридис София Витальевна
Мать ребёнка: Терсенова Элла Григорьевна
Рождение ребёнка
01.07.2006
Сын: Куцуридис Христос Витальевич
Мать ребёнка: Терсенова Элла Григорьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Куцуридис Григориос
Мать ребёнка: Терсенова Элла Григорьевна