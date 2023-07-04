Куцуридис Виталий Саввич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Куцуридис Виталий Саввич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.03.1977

Пол

Мужской

Добавил:

ГК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.03.1977

Отец: Куцуров Савва Параскевич

Мать: Гулаксизова Софья Савельевна

Рождение ребёнка
08.06.2006

Дочь: Куцуридис София Витальевна

Мать ребёнка: Терсенова Элла Григорьевна

Рождение ребёнка
01.07.2006

Сын: Куцуридис Христос Витальевич

Мать ребёнка: Терсенова Элла Григорьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Куцуридис Григориос

Мать ребёнка: Терсенова Элла Григорьевна