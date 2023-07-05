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Никитин Василий Иванович

Место рождения

деревня Просеки, Пермский край

Дата рождения

1870

Дата смерти

1936

Пол

Мужской

Добавил:

ЯС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870

Отец: Никитин Иван

Мать: не указана

деревня Просеки, Пермский край
Рождение ребёнка
15.03.1908

Сын: Никитин Степан Васильевич

Мать ребёнка: Никитина Агафья Георгиевна

Рождение ребёнка
16.08.1911

Сын: Никитин Александр Васильевич

Мать ребёнка: Никитина Агафья Георгиевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Екатерина Васильевна

Мать ребёнка: Никитина Агафья Георгиевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария Васильевна

Мать ребёнка: Никитина Агафья Георгиевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Александра Васильевна

Мать ребёнка: Никитина Агафья Георгиевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Никитин Андрей Васильевич

Мать ребёнка: Никитина Агафья Георгиевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Никитина Агафья Георгиевна

Смерть
1936