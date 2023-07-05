Никитин Василий Иванович
Место рождениядеревня Просеки, Пермский край
Дата рождения1870
Дата смерти1936
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870
Отец: Никитин Иван
Мать: не указана
деревня Просеки, Пермский край
Рождение ребёнка
15.03.1908
Сын: Никитин Степан Васильевич
Мать ребёнка: Никитина Агафья Георгиевна
Рождение ребёнка
16.08.1911
Сын: Никитин Александр Васильевич
Мать ребёнка: Никитина Агафья Георгиевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Екатерина Васильевна
Мать ребёнка: Никитина Агафья Георгиевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария Васильевна
Мать ребёнка: Никитина Агафья Георгиевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Александра Васильевна
Мать ребёнка: Никитина Агафья Георгиевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Никитин Андрей Васильевич
Мать ребёнка: Никитина Агафья Георгиевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1936