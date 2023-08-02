Свиридов Андрей Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1872
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1872
Отец: Свиридов Михаил Прохорович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1912
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1914
Дочь: Полина Андреевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1916
Дочь: Прасковья Андреевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1919
Дочь: Анастасия Андреевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1922
Дочь: Миланья Андреевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1925
Сын: Свиридов Алексей Иванович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно