Свиридов Андрей Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСвиридов Андрей Михайлович

Свиридов Андрей Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1872

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1872

Отец: Свиридов Михаил Прохорович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1912

Сын: Свиридов Иван Андреевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1914

Дочь: Полина Андреевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1916

Дочь: Прасковья Андреевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1919

Дочь: Анастасия Андреевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1922

Дочь: Миланья Андреевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1925

Сын: Свиридов Алексей Иванович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно