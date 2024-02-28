Кудряшева Евдокия Мефодьевна (Васильева) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кудряшева Евдокия Мефодьевна (Васильева)

Место рождения

Бугульма, Бугульминский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

Около 1880

Дата смерти

1936

Пол

Женский

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1880

Отец: Мефодий

Мать: не указана

Бугульма, Бугульминский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
мещанка из города Бугульма
Бракосочетание
08.01.1903

Муж: Курлянов Сильвестр (Силверст) Павлович

Рождение ребёнка
20.03.1908

Дочь: Курлянова Анна Селиверстовна

Отец ребёнка: Курлянов Сильвестр (Силверст) Павлович

Малая Бугульма, Бугульминский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Мать указана как "Васильева". ошибка?
Смерть
1936
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