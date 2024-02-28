Кудряшева Евдокия Мефодьевна (Васильева)
Место рождения
Дата рожденияОколо 1880
Дата смерти1936
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1880
Отец: Мефодий
Мать: не указана
мещанка из города Бугульма
Бракосочетание
08.01.1903
Рождение ребёнка
20.03.1908
Дочь: Курлянова Анна Селиверстовна
Отец ребёнка: Курлянов Сильвестр (Силверст) Павлович
Малая Бугульма, Бугульминский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Мать указана как "Васильева". ошибка?
Смерть
1936