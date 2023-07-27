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Гильман

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1846

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1814 г.р.

Мать

1814 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

РГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846

Отец: Асфуган

Мать: Ахтамова Гульбазян

Смерть
Неизвестно