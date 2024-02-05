Горелов Павел — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горелов Павел

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.12.1914

Дочь: Шевченко Екатерина Павловна

Мать ребёнка: Горелова Мария Николаевна

Никоново, Чехов, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Горелова Клавдия Павловна

Мать ребёнка: Горелова Мария Николаевна

Смерть
Неизвестно
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