Римейкис Вацлав — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Римейкис Вацлав

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.04.1941

Дата смерти

23.09.2015

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

1964 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.04.1941

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
02.10.1963

Жена: скрыто настройками приватности

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Рождение ребёнка
27.09.1964

Дочь: Цыбина Людмила Вацлавна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Рождение ребёнка
24.08.1969

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Смерть
23.09.2015
Похороны
Неизвестно
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
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