Римейкис Вацлав
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.04.1941
Дата смерти23.09.2015
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.04.1941
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
02.10.1963
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
27.09.1964
Дочь: Цыбина Людмила Вацлавна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
24.08.1969
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
23.09.2015
Похороны
Неизвестно