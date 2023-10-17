Думин Поликарп Антипович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Думин Поликарп Антипович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Белоусова Минодора Поликарповна

Мать ребёнка: Домина Севастьяна Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Чернова Елена Мария Поликарповна

Мать ребёнка: Домина Севастьяна Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Домина Евдокия Поликарповна

Мать ребёнка: Домина Севастьяна Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Домин Кондратий Поликарпович

Мать ребёнка: Домина Севастьяна Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Домин Василий Поликарпович

Мать ребёнка: Домина Севастьяна Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Домин Кирилл Поликарпович

Мать ребёнка: Домина Севастьяна Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Домин Порфирий Поликарпович

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Домина Севастьяна Михайловна

Смерть
Неизвестно
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