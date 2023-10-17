Думин Поликарп Антипович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Белоусова Минодора Поликарповна
Мать ребёнка: Домина Севастьяна Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Чернова Елена Мария Поликарповна
Мать ребёнка: Домина Севастьяна Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Домина Евдокия Поликарповна
Мать ребёнка: Домина Севастьяна Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Домин Кондратий Поликарпович
Мать ребёнка: Домина Севастьяна Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Домин Василий Поликарпович
Мать ребёнка: Домина Севастьяна Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Домин Кирилл Поликарпович
Мать ребёнка: Домина Севастьяна Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Домин Порфирий Поликарпович
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно