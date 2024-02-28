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Озеров Александр Леонтьевич

Место рождения

Курганчики, Курагинский муниципальный район, Красноярский край

Дата рождения

1906

Дата смерти

1991

Пол

Мужской

Добавил:

РО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906

Отец: Озеров Леонтий Гаврилович

Мать: Озерова Ефросинья Семеновна

Курганчики, Курагинский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
1933

Сын: Озеров Василий Александрович

Мать ребёнка: Озерова Фекла Федоровна

Рождение ребёнка
1936

Дочь: Полозова Елизавета Александровна

Мать ребёнка: Озерова Фекла Федоровна

Рождение ребёнка
1938

Сын: Озеров Николай Александрович

Мать ребёнка: Озерова Фекла Федоровна

Рождение ребёнка
1947

Сын: Озеров Анатолий Александрович

Мать ребёнка: Озерова Фекла Федоровна

Курагино, Курагинский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Озеров Виктор Александрович

Мать ребёнка: Озерова Фекла Федоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пятакова Лидия Александровна

Мать ребёнка: Озерова Фекла Федоровна

Смерть
1991
Рощинский, Курагинский муниципальный район, Красноярский край
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