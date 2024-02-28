Озеров Александр Леонтьевич
Место рождения
Дата рождения1906
Дата смерти1991
ПолМужской
Отец
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906
Рождение ребёнка
1933
Сын: Озеров Василий Александрович
Мать ребёнка: Озерова Фекла Федоровна
Рождение ребёнка
1936
Дочь: Полозова Елизавета Александровна
Мать ребёнка: Озерова Фекла Федоровна
Рождение ребёнка
1938
Сын: Озеров Николай Александрович
Мать ребёнка: Озерова Фекла Федоровна
Рождение ребёнка
1947
Сын: Озеров Анатолий Александрович
Мать ребёнка: Озерова Фекла Федоровна
Курагино, Курагинский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Озеров Виктор Александрович
Мать ребёнка: Озерова Фекла Федоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пятакова Лидия Александровна
Мать ребёнка: Озерова Фекла Федоровна
Смерть
1991
Рощинский, Курагинский муниципальный район, Красноярский край