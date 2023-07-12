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Людмила Малаховна
Людмила Малаховна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Якушенко Малах
Мать
Якушенко (Мельникова) Лукерья Андреевна
1912 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
МЕ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
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Рождение
Неизвестно
Отец:
Якушенко Малах
Мать:
Якушенко Лукерья Андреевна
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