Конев Иван Корнилов
Место рождения
Дата рождения1828
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828
Отец: Корнил Семёнов
Мать: Афимья Яковлева
Рождение ребёнка
24.01.1850
Сын: Конев Степан Иванов
Мать ребёнка: Устина Егорова
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Катерина Иванова
Мать ребёнка: Устина Егорова
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Ульяна Иванова
Мать ребёнка: Устина Егорова
Рождение ребёнка
1865
Дочь: Александра Иванова
Мать ребёнка: Устина Егорова
Смерть
Неизвестно