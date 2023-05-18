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Конев Иван Корнилов

Место рождения

Усть-река, Петрозаводский уезд, Олонецкая губерния

Дата рождения

1828

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828

Отец: Корнил Семёнов

Мать: Афимья Яковлева

Усть-река, Петрозаводский уезд, Олонецкая губерния
Рождение ребёнка
24.01.1850

Сын: Конев Степан Иванов

Мать ребёнка: Устина Егорова

Усть-река, Петрозаводский уезд, Олонецкая губерния
Рождение ребёнка
1854

Дочь: Катерина Иванова

Мать ребёнка: Устина Егорова

Усть-река, Петрозаводский уезд, Олонецкая губерния
Рождение ребёнка
1857

Дочь: Ульяна Иванова

Мать ребёнка: Устина Егорова

Усть-река, Петрозаводский уезд, Олонецкая губерния
Рождение ребёнка
1865

Дочь: Александра Иванова

Мать ребёнка: Устина Егорова

Усть-река, Петрозаводский уезд, Олонецкая губерния
Смерть
Неизвестно
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