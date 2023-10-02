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Потапов Иван Потапович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1809

Дата смерти

После 1858

Пол

Мужской

Добавил:

МЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809

Отец: Можжерин Потап Егорович

Мать: Можжерина Акулина Ильинична

Рождение ребёнка
28.06.1838

Дочь: Марфа Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
06.08.1839

Сын: Потапов (романов) Матвей Иванович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
?.08.1839

Сын: Потапов Александр Иванович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
После 1858
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