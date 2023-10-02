Потапов Иван Потапович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1809
Дата смертиПосле 1858
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809
Рождение ребёнка
28.06.1838
Дочь: Марфа Ивановна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
06.08.1839
Сын: Потапов (романов) Матвей Иванович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
?.08.1839
Сын: Потапов Александр Иванович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
После 1858