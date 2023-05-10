Ленский Борис Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.04.1969
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.04.1969
Отец: не указан
Мать: Хлюпас Ирина Николаевна
Рождение ребёнка
1992
Мать ребёнка: Ленская Екатерина
Рождение ребёнка
11.05.2000
Дочь: Ленская Мария Борисовна
Мать ребёнка: Ленская Анна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ленская Екатерина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ленская Анна