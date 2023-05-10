Ленский Борис Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ленский Борис Сергеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.04.1969

Пол

Мужской

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.04.1969

Отец: не указан

Мать: Хлюпас Ирина Николаевна

Рождение ребёнка
1992

Сын: Ленский Сергей Борисович

Мать ребёнка: Ленская Екатерина

Рождение ребёнка
11.05.2000

Дочь: Ленская Мария Борисовна

Мать ребёнка: Ленская Анна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ленская Екатерина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ленская Анна

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