Левченко Василиса Ефимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1904
Дата смерти1976
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904
Отец: Бабич Ефим
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Левченко Николай Лаврентьевич
Отец ребёнка: Левченко Лаврентий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Левченко Владимир Лаврентьевич
Отец ребёнка: Левченко Лаврентий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зайцева Анастасия Лаврентьевна
Отец ребёнка: Левченко Лаврентий
Смерть
1976