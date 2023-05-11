Левченко Василиса Ефимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Левченко Василиса Ефимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1904

Дата смерти

1976

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904

Отец: Бабич Ефим

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Левченко Николай Лаврентьевич

Отец ребёнка: Левченко Лаврентий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Левченко Владимир Лаврентьевич

Отец ребёнка: Левченко Лаврентий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зайцева Анастасия Лаврентьевна

Отец ребёнка: Левченко Лаврентий

Смерть
1976
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