Фесько Иван
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Упоминание
Неизвестно
Беларуский: Iван Фесько
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Фесько Николай
Мать ребёнка: Фесько Ульяна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Фесько Михаил
Мать ребёнка: Фесько Ульяна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Фесько Пётр
Мать ребёнка: Фесько Ульяна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Фесько Дмитрий
Мать ребёнка: Фесько Ульяна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Фесько Ульяна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Фесько Владимир
Мать ребёнка: Фесько Ульяна
Смерть
Неизвестно