Фесько Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фесько Иван

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Упоминание
Неизвестно
Беларуский: Iван Фесько
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Фесько Николай

Мать ребёнка: Фесько Ульяна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Фесько Михаил

Мать ребёнка: Фесько Ульяна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Фесько Пётр

Мать ребёнка: Фесько Ульяна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Фесько Дмитрий

Мать ребёнка: Фесько Ульяна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фесько Ульяна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Фесько Владимир

Мать ребёнка: Фесько Ульяна

Смерть
Неизвестно

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