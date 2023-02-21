Павленко (Соболь) Тамара Борисовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.07.1930
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.07.1930
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
28.08.1956
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Павленко Василий Константинович
Краснодар, город Краснодар, Краснодарский край
Смерть
Неизвестно
Стефановский, Северский муниципальный район, Краснодарский край