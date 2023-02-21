Павленко (Соболь) Тамара Борисовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Павленко (Соболь) Тамара Борисовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.07.1930

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ДХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.07.1930

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.08.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Павленко Василий Константинович

Краснодар, город Краснодар, Краснодарский край
Смерть
Неизвестно
Стефановский, Северский муниципальный район, Краснодарский край
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