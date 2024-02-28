Швецова (Бардакина) Александра Герасимова
Место рождения
Дата рождения05.04.1887
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.04.1887
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
14.10.1907 ст.
Нежитино, Макарьевский муниципальный район, Костромская область
Смерть
Неизвестно
Крупышево, Макарьевский муниципальный район, Костромская область