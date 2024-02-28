Швецова (Бардакина) Александра Герасимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Швецова (Бардакина) Александра Герасимова

Место рождения

Журавлёво, Макарьевский муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

05.04.1887

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1881 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.04.1887

Отец: не указан

Мать: не указана

Журавлёво, Макарьевский муниципальный район, Костромская область
Бракосочетание
14.10.1907 ст.

Муж: Швецов Максим Германов

Нежитино, Макарьевский муниципальный район, Костромская область
Смерть
Неизвестно
Крупышево, Макарьевский муниципальный район, Костромская область
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