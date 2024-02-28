Абрамова Пелагея Евдокимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Евдокимов Евдокин Моисеевич
Рождение ребёнка
31.10.1863
Дочь: Григорьева Параскева Ивановна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Дер. Костерешкова Осьма Ю Смоленская Губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Аврамова Мария Ивановна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Аврамова Елизавета Ивановна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно