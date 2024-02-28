Абрамова Пелагея Евдокимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Абрамова Пелагея Евдокимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Евдокимов Евдокин Моисеевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
31.10.1863

Дочь: Григорьева Параскева Ивановна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Дер. Костерешкова Осьма Ю Смоленская Губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Аврамова Мария Ивановна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Аврамова Елизавета Ивановна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
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