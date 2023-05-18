Вилков Иван Трофимов
Место рождения
Дата рождения1804
Дата смерти08.08.1867
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1829
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1836
Сын: Вилков Кузьма Иванов
Мать ребёнка: Вилкова Прасковья Матвеева
Рождение ребёнка
1837
Дочь: Ульяна Иванова
Мать ребёнка: Вилкова Прасковья Матвеева
Рождение ребёнка
1841
Мать ребёнка: Вилкова Прасковья Матвеева
Рождение ребёнка
1844
Сын: Василий Иванов
Мать ребёнка: Вилкова Прасковья Матвеева
Место жительства
1858
58
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: ?
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
08.08.1867