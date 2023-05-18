Вилков Иван Трофимов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВилков Иван Трофимов

Вилков Иван Трофимов

Место рождения

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1804

Дата смерти

08.08.1867

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804

Отец: не указан

Мать: не указана

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1829

Сын: Вилков Григорий Иванов

Мать ребёнка: ?

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1836

Сын: Вилков Кузьма Иванов

Мать ребёнка: Вилкова Прасковья Матвеева

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1837

Дочь: Ульяна Иванова

Мать ребёнка: Вилкова Прасковья Матвеева

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1841

Сын: Вилков Никифор Иванов

Мать ребёнка: Вилкова Прасковья Матвеева

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1844

Сын: Василий Иванов

Мать ребёнка: Вилкова Прасковья Матвеева

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Место жительства
1858
Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
58
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вилкова Прасковья Матвеева

Смерть
08.08.1867
Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close