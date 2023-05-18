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Андриянов Василий Матвеевич

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Место рождения

Ямны, город Тула, Тульская область

Дата рождения

27.07.1909

Дата смерти

После ?.02.1942

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.07.1909

Отец: Андриянов Матвей Иванович

Мать: Анна Федоровна

Ямны, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
12.02.1931

Дочь: Антонина Васильевна

Мать ребёнка: Андриянова Пелагея Тихоновна

Тула, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
21.04.1936

Дочь: Ерхова Валентина Васильевна

Мать ребёнка: Андриянова Пелагея Тихоновна

Тула, город Тула, Тульская область
Военная служба
19.04.1941
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Андриянова Пелагея Тихоновна

Смерть
После ?.02.1942
Причина смерти: Неизвестно
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