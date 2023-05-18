Андриянов Василий Матвеевич
Место рождения
Дата рождения27.07.1909
Дата смертиПосле ?.02.1942
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.07.1909
Отец: Андриянов Матвей Иванович
Мать: Анна Федоровна
Рождение ребёнка
12.02.1931
Дочь: Антонина Васильевна
Мать ребёнка: Андриянова Пелагея Тихоновна
Рождение ребёнка
21.04.1936
Дочь: Ерхова Валентина Васильевна
Мать ребёнка: Андриянова Пелагея Тихоновна
Военная служба
19.04.1941
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После ?.02.1942
Причина смерти: Неизвестно