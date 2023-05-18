Ищенко Артем Геннадьевич
Место рождения
Дата рождения24.04.1990
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.04.1990
Рождение ребёнка
14.08.2011
Дочь: Ищенко Олеся Артемовна
Мать ребёнка: Ищенко Инна
Белгород, город Белгород, Белгородская область
Рождение ребёнка
05.05.2014
Дочь: Ищенко Марианна Артемовна
Мать ребёнка: Ищенко Инна
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ищенко Инна