Ищенко Артем Геннадьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ищенко Артем Геннадьевич

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Место рождения

Мариуполь

Дата рождения

24.04.1990

Пол

Мужской

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.04.1990

Отец: Ищенко Геннадий Иванович

Мать: Ищенко Вероника Васильевна

Рождение ребёнка
14.08.2011

Дочь: Ищенко Олеся Артемовна

Мать ребёнка: Ищенко Инна

Белгород, город Белгород, Белгородская область
Рождение ребёнка
05.05.2014

Дочь: Ищенко Марианна Артемовна

Мать ребёнка: Ищенко Инна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ищенко Инна

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