Хадича
Место рожденияНе указано
Дата рождения1756
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1756
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1776
Сын: Рахметулла Ермухамет углы
Отец ребёнка: Ермухамет Азмен углы
Рождение ребёнка
1786
Сын: Альмухамет Ермухамет углы
Отец ребёнка: Ермухамет Азмен углы
Рождение ребёнка
1795
Отец ребёнка: Ермухамет Азмен углы
Рождение ребёнка
1798
Отец ребёнка: Ермухамет Азмен углы
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ермухамет Азмен углы
Смерть
Неизвестно