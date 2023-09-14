Хадича — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хадича

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1756

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1756

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1776

Сын: Рахметулла Ермухамет углы

Отец ребёнка: Ермухамет Азмен углы

Урусово, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1786

Сын: Альмухамет Ермухамет углы

Отец ребёнка: Ермухамет Азмен углы

Урусово, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1795

Сын: Тимирбай Ермухамет углы

Отец ребёнка: Ермухамет Азмен углы

Урусово, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1798

Сын: Тимиргали Ермухамет углы

Отец ребёнка: Ермухамет Азмен углы

Урусово, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ермухамет Азмен углы

Смерть
Неизвестно
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